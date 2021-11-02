Россияне погибли при крушении самолета в Южном Судане

В результате крушения грузового Ан-26 в международном аэропорту Джубы в Южном Судане погибли пять человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости .

22 сентября самолет Ан-26, на борту которого находится шесть человек, перестал выходить на связь в Хабаровском крае. На поиски самолета, который проводил технический полет, был направлен вертолет Ми-8 Росавиации. Очевидцы рассказали, что Ан-26 летел на экстремально низкой высоте, практически задевая вышки связи. В результате поисков было найдено место крушения и обнаружены останки погибших. Никто из находившихся на борту не выжил.