Россияне погибли при крушении самолета в Южном Судане

В результате крушения грузового Ан-26 в международном аэропорту Джубы в Южном Судане погибли пять человек, в том числе двое россиян. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пять человек, включая пилота и членов экипажа, погибли», - заявил директор аэропорта Кур Куоль.
По данным радиостанции Tamazuj, самолет принадлежал местной авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation. Он направлялся из Джубы в Мабан.
Начато расследование всех обстоятельств авиакатастрофы, по предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
22 сентября самолет Ан-26, на борту которого находится шесть человек, перестал выходить на связь в Хабаровском крае. На поиски самолета, который проводил технический полет, был направлен вертолет Ми-8 Росавиации. Очевидцы рассказали, что Ан-26 летел на экстремально низкой высоте, практически задевая вышки связи. В результате поисков было найдено место крушения и обнаружены останки погибших. Никто из находившихся на борту не выжил.