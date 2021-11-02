Видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД

Подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержали в Московской области. Следственный комитет России опубликовал оперативные его кадры задержания.

По сведениям Telegram-канала Mash, мужчина взял в долг у дочери убитого денежные средства для торговли криптовалютой и прогорел. В ходе выяснений отношений с бывшим высокопоставленным полицейским подозреваемый зарезал своего оппонента и скрылся с места преступления.