Видео задержания подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД

Подозреваемого в убийстве бывшего заместителя главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексея Новосельцева задержали в Московской области. Следственный комитет России опубликовал оперативные его кадры задержания.
По сведениям Telegram-канала Mash, мужчина взял в долг у дочери убитого денежные средства для торговли криптовалютой и прогорел. В ходе выяснений отношений с бывшим высокопоставленным полицейским подозреваемый зарезал своего оппонента и скрылся с места преступления.
Напомним, экс-замглавы управления МВД России Новосельцев был найден убитым 26 октября 2021 года в Новой Москве. Его тело в бане обнаружила дочь. На нем были ножевые ранения и гематомы.