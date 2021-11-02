Появилось видео кражи сумки с 1 млн. рублей в автобусе в Москве

В Новой Москве мужчина украл забытую пассажиркой автобуса сумку, в которой лежало более 1 миллиона рублей. Видео инцидента публикует телеканал «360».

Подозреваемый ехал в общественном транспорте и заметил оставленную женщиной сумку. Раскрыв ее, он увидел крупную сумму денег. Возвращать чужое имущество законному владельцу мужчина не стал. Напротив, некоторую часть незаконно добытых денежных средств он потратил: купил телефон и вещи, а также поделился с другом.

Злоумышленника задержала полиция, в отношение него возбуждено уголовное дело. На допросе правоохранители пытались уточнить у задержанного, сколько именно денег тот передал своему знакомому.