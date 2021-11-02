В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.97
Войти в почту

В Белоруссии мужчина с ножом атаковал силовиков

Lenta.ru
27 минут назад

В Белоруссии мужчина с ножом атаковал машину сотрудников Департамента охраны МВД республики. Видео нападения опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Инцидент произошел на одной из улиц Светлогорска, куда силовики прибыли на сообщение о вооруженном ножом хулигане, угрожающем родственникам и соседям.

На месте они увидели окровавленного 32-летнего мужчину, который, заметив приближение экипажа, с разбегу запрыгнул на капот машины и разбил лобовое стекло.

На момент инцидента злоумышленник находился в трезвом состоянии, однако объяснить свои действия он никак не смог. Его увезли в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейский застрелил мужчину, который напал на него с ножом. До этого преступник сам вызвал правоохранителей на место, сообщив им, что его сожительница якобы упала в квартире на стекло и порезалась.

Происшествия,В мире,Видео,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители