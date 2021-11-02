В Белоруссии мужчина с ножом атаковал силовиков

В Белоруссии мужчина с ножом атаковал машину сотрудников Департамента охраны МВД республики. Видео нападения опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Инцидент произошел на одной из улиц Светлогорска, куда силовики прибыли на сообщение о вооруженном ножом хулигане, угрожающем родственникам и соседям.

На месте они увидели окровавленного 32-летнего мужчину, который, заметив приближение экипажа, с разбегу запрыгнул на капот машины и разбил лобовое стекло.

На момент инцидента злоумышленник находился в трезвом состоянии, однако объяснить свои действия он никак не смог. Его увезли в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.