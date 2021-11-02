Стало известно о взрыве в центре Кабула

Взрыв прогремел у здания военного госпиталя в центре афганской столицы Кабула, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в сфере безопасности страны.

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По сведениям источника, на месте происшествия также прозвучали звуки стрельбы, подробности выясняются, передает ТАСС.

В свою очередь очевидец рассказал РИА «Новости», что взрыв прогремел рядом с больницей.

«Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения», – рассказал он, а также добавил, что после взрыва раздались выстрелы.