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Стало известно о взрыве в центре Кабула

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
39 минут назад

Взрыв прогремел у здания военного госпиталя в центре афганской столицы Кабула, сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в сфере безопасности страны.

Стало известно о взрыве в центре Кабула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сведениям источника, на месте происшествия также прозвучали звуки стрельбы, подробности выясняются, передает ТАСС.

В свою очередь очевидец рассказал РИА «Новости», что взрыв прогремел рядом с больницей.

«Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения», – рассказал он, а также добавил, что после взрыва раздались выстрелы.

В октябре по меньшей мере двое человек погибли и шестеро пострадали при взрыве, прогремевшем в районе Дехмазанг в Кабуле.

Происшествия,В мире,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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