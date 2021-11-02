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Разыскиваемый США белорусский хакер Павлович задержан в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Опергруппа петербургского бюро Интерпола задержала в судимого за мошенничество с банковскими картами гражданина Белоруссии Сергея Павловича, сообщил информированный источник.

Белорусский хакер Павлович задержан в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, мужчина был задержан накануне днем у отеля на Суворовском проспекте, передает «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что Павлович находится в международном розыске, инициированном правоохранительными органами США. Там Павловича подозревают в преступлениях по ст. 1029 (В)(2) УК США (организация передачи/распространения устройств несанкционированного доступа).

Сейчас Павлович находится в отделе полиции, инициатору розыска сообщили о его задержании.

Происшествия,В мире,Интерпол,Интерфакс,
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