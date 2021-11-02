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Обвинившая Yung Trappa в изнасиловании девушка пожаловалась и на побои

Газета.Ru
51 минуту назад

Девушка, обвинившая рэпера Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) в изнасиловании, пожаловалась и на побои с его стороны.

Обвинившая рэпера Yung Trappa в изнасиловании девушка заявила о побоях
Фото: official_yung_trappa/Instagramofficial_yung_trappa/Instagram

Как пишет Telegram-канал Shot, студентка Алина заявила, что во время вечеринки за городом рэпер якобы бил ее по лицу, угрожал убить и выбросить в окно, после чего ей пришлось согласиться на половой акт.

Через несколько часов рэпер снова якобы принудил ее к сексуальной связи.

Девушка утверждает, что почти не сопротивлялась, чтобы музыкант снова не начал ее бить и душить.

Ранее обвинившая рэпера Yung Trappa в изнасиловании девушка рассказала о том, какие отношения ее связывали с музыкантом. Об обвинениях стало известно утром 2 ноября.

Ранее исполнитель дважды был судим за наркотики. Официального подтверждения информации, что проводятся следственные действия в отношении Yung Trappa, пока не поступало.

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