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«Пропавший» в Чехии россиянин рассказал о «полете на луну»

Деловая газета "Взгляд"
47 минут назад

Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее сообщила его мать Лина Рыхтикова, сообщил, что с ним все в порядке, заверив, что его не найдут.

«Пропавший» в Чехии россиянин рассказал о «полете на луну»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Пришлось опять слетать на луну без обратного билета... Я бессмертный», – передает РИА «Новости» сообщение Рыхтикова во «ВКонтакте».

Он отметил, что его мать знает, что с ним все в порядке, и в довольно грубой форме дал понять, что искать его не нужно и найти его не получится.

Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать сделала еще одну публикацию в Facebook, поблагодарив журналистов и попросив тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.

В воскресенье Рыхтикова сообщила о пропаже своего сына в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили в Праге местные полицейские, однако, когда именно это произошло, женщина не уточнила. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека Чехии «на предмет дискриминации», а также в посольство РФ. Напомним, в понедельник в посольстве сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию о пропаже гражданина России, но заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию на тот момент не обращался.

Происшествия,РИА Новости,
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