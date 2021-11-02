«Пропавший» в Чехии россиянин рассказал о «полете на луну»

Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее сообщила его мать Лина Рыхтикова, сообщил, что с ним все в порядке, заверив, что его не найдут.

«Пришлось опять слетать на луну без обратного билета... Я бессмертный», – передает РИА «Новости» сообщение Рыхтикова во «ВКонтакте».

Он отметил, что его мать знает, что с ним все в порядке, и в довольно грубой форме дал понять, что искать его не нужно и найти его не получится.

Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать сделала еще одну публикацию в Facebook, поблагодарив журналистов и попросив тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.