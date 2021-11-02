«Пропавший» в Чехии россиянин рассказал о «полете на луну»

Россиянин Александр Рыхтиков, об исчезновении которого в Праге ранее сообщила его мать Лина Рыхтикова, сообщил, что с ним все в порядке, заверив, что его не найдут.
«Пришлось опять слетать на луну без обратного билета... Я бессмертный», – передает РИА «Новости» сообщение Рыхтикова во «ВКонтакте».
Он отметил, что его мать знает, что с ним все в порядке, и в довольно грубой форме дал понять, что искать его не нужно и найти его не получится.
Запись сделана около половины четвертого утра московского времени. Двумя часами ранее его мать сделала еще одну публикацию в Facebook, поблагодарив журналистов и попросив тех, кому известно местонахождение ее сына, сообщить ей его.
В воскресенье Рыхтикова сообщила о пропаже своего сына в Чехии, где он учится в Нью-йоркском университете Праги. Ранее, по ее словам, его избили в Праге местные полицейские, однако, когда именно это произошло, женщина не уточнила. Рыхтикова, по ее словам, обратилась к уполномоченному по правам человека Чехии «на предмет дискриминации», а также в посольство РФ. Напомним, в понедельник в посольстве сообщили, что проверяют появившуюся в СМИ информацию о пропаже гражданина России, но заверили, что никто из родственников молодого человека в дипмиссию на тот момент не обращался.