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Застрявшую в туалете Нижегородского кремля крысу сняли на видео

Александр Кузьмин
27 минут назад

Крыса застряла в туалете в Нижегородском кремле и распугала посетителей музея. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятую очевидцами запись. На кадрах видно, как упитанный грызун оказался под ободком унитаза в общественном туалете и не смог вылезти оттуда.

К моменту прибытия сотрудников обслуживающей организации животное уже успело выбраться из «ловушки» и покинуть уборную комнату. Из-за инцидента было принято решение увеличить частоту осмотра помещения.

Ранее сообщалось, что в белый медведь проник в поселок вахтовиков на Ямале.

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