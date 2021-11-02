Крыса застряла в туалете в Нижегородском кремле и распугала посетителей музея. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший снятую очевидцами запись. На кадрах видно, как упитанный грызун оказался под ободком унитаза в общественном туалете и не смог вылезти оттуда.