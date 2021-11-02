В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.99
Войти в почту

Неизвестные выбили зубы гражданину ЮАР в центре Москвы

Агентство «Москва»
1 час назад

В центре столицы неизвестные избили гражданина Южно-Африканской Республики (ЮАР), сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Неизвестные выбили зубы гражданину ЮАР в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, 1 ноября в службу «112» поступила информация о ножевом ранении в Лубянском проезде.

«По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего гражданина ЮАР. Мужчина пояснил, что его избили неизвестные. Ножевых ранений ему не причиняли. Врачи скорой помощи госпитализировали иностранца», - сказал источник.

У пострадавшего диагностировали множественные переломы лицевых костей и алкогольное опьянение. В частности, у мужчины перелом верхней челюсти со смещением и выбито несколько зубов.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители