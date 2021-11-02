Неизвестные выбили зубы гражданину ЮАР в центре Москвы

По словам собеседника агентства, 1 ноября в службу «112» поступила информация о ножевом ранении в Лубянском проезде.

«По указанному адресу правоохранители обнаружили 35-летнего гражданина ЮАР. Мужчина пояснил, что его избили неизвестные. Ножевых ранений ему не причиняли. Врачи скорой помощи госпитализировали иностранца», - сказал источник.

У пострадавшего диагностировали множественные переломы лицевых костей и алкогольное опьянение. В частности, у мужчины перелом верхней челюсти со смещением и выбито несколько зубов.