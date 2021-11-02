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Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование

Елена Прошина
58 минут назад

Рэпера Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев), задержали в поселке Подборовье под Санкт-Петербургом из-за обвинения в сексуальном насилии. Как сообщает «Фонтанка», 18-летняя студентка Университета промышленных технологий позвонила в службу спасения и заявила об изнасиловании со стороны 26-летнего исполнителя.

Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование
Фото: YungTrappa812 / TwitterYungTrappa812 / Twitter

Звонок в «112» поступил около 14:00 по местному времени. Через некоторое время полицейские прибыли в коттедж, который арендовал Ширяев для отдыха. Правоохранителям девушка рассказала что подверглась насилию со стороны рэпера. Молодого человека задержали и отвезли в отдел для дачи пояснений по ситуации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации Telegram-канала Mash, предположительно, ранее у Трэппы были отношения с девушкой, а возможному изнасилованию предшествовала ссора и расставание. Кроме того, впереди рэпера ждет личная встреча с потерпевшей в присутствии психолога.

Напомним, что Yung Trappa получил известность после участия в рэп-проекте Versus Battle, где сошелся в словесной баталии с Федуком. После баттла рэпер заявил, что его избили питерские околофутбольные хулиганы за «острый язык».

В 2013 году музыканта задержали по делу об обороте наркотиков, однако тогда он получил условный срок. В 2016 году Ширяев вновь попался полицейским с наркотиками и на этот раз ему дали реальный срок — 5 лет и 7 месяцев тюремного заключения. В феврале этого года рэпер освободился из тюрьмы.

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