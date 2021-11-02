Россиянка из ревности зарезала зашедшую в гости подругу

По данным издания, трагедии предшествовало совместно распитие алкогольных напитков в квартире у подозреваемой. В какой-то момент женщине показалось, что зашедшая в гости подруга собирается увести у нее супруга. Ревнивица схватила кухонный нож и нанесла несколько проникающих ранений в живот соперницы. Та успела выбежать на лестничную клетку, где и скончалась от кровопотери.