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Россиянка из ревности зарезала зашедшую в гости подругу

Lenta.ruиещё 7
51 минуту назад

В Башкирии задержана зарезавшая подругу россиянка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка из ревности зарезала зашедшую в гости подругу
Фото: Эмин Джафаров / КоммерсантъЭмин Джафаров / Коммерсантъ

По данным издания, трагедии предшествовало совместно распитие алкогольных напитков в квартире у подозреваемой. В какой-то момент женщине показалось, что зашедшая в гости подруга собирается увести у нее супруга. Ревнивица схватила кухонный нож и нанесла несколько проникающих ранений в живот соперницы. Та успела выбежать на лестничную клетку, где и скончалась от кровопотери.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемую и провели опрос свидетелей. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

29 сентября сообщалось, что в алтайском селе Усть-Кан пьяная россиянка убила своего мужа ножом из-за ревности.

Происшествия,СКР,
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