Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) был заподозрен в изнасиловании и задержан в Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
«В полицию обратилась 18-летняя студентка, которая рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в Telegram-канале.
В сообщении добавили, что ранее исполнитель дважды был судим за наркотики.
Официального подтверждения информации, что проводятся следственные действия в отношении Yung Trappa, пока не поступало. Также нет подробностей уголовного дела против музыканта.
Ранее сообщалось, что Дудь обжалует штраф по делу о пропаганде наркотиков. Блогера и телеведущего приговорили к штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским.