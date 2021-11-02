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Рэпера Yung Trappa заподозрили в изнасиловании и задержали

Газета.Ru
1 час назад

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) был заподозрен в изнасиловании и задержан в Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование
Фото: official_yung_trappa/Instagramofficial_yung_trappa/Instagram

«В полицию обратилась 18-летняя студентка, которая рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в Telegram-канале.

В сообщении добавили, что ранее исполнитель дважды был судим за наркотики.

Официального подтверждения информации, что проводятся следственные действия в отношении Yung Trappa, пока не поступало. Также нет подробностей уголовного дела против музыканта.

Ранее сообщалось, что Дудь обжалует штраф по делу о пропаганде наркотиков. Блогера и телеведущего приговорили к штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским.

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