Рэпера Yung Trappa задержали за изнасилование

Рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев) был заподозрен в изнасиловании и задержан в Ленобласти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Фото: official_yung_trappa/Instagram official_yung_trappa/Instagram

«В полицию обратилась 18-летняя студентка, которая рассказала, что музыкант изнасиловал ее в доме, который был арендован для отдыха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в Telegram-канале.

В сообщении добавили, что ранее исполнитель дважды был судим за наркотики.

Официального подтверждения информации, что проводятся следственные действия в отношении Yung Trappa, пока не поступало. Также нет подробностей уголовного дела против музыканта.