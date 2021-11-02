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Россиянин спрятался от приставов в шкафу и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Екатеринбурге местный житель не явился на заседание суда по делу о хранении наркотиков. А когда к мужчине домой пришли приставы, он спрятался в шкафу. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший соответствующее видео.

Обвиняемый в хранении запрещенных веществ воспользовался ситуацией и решил не ходить в суд. Но поскольку по закону в подобных случаях явку могут обеспечить в принудительном порядке, за екатеринбуржцем приехали сотрудники ФССП. Мужчина не придумал ничего лучше, как спрятаться от них в шкафу соседки по коммунальной квартире. А когда приставы обнаружили его, тот заявил, что «не хочет в тюрьму».

Происшествия,Криминал,Видео,
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