Раскрывавшего громкие уголовные дела полковника МВД зарезали из-за долга

Полиция задержала подозреваемого в убийстве экс-замглавы ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк, предполагаемого убийцу обнаружили в Королеве.

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Как сообщает Telegram-канал «112», подозреваемым в преступлении оказался 60-летний знакомый дочери Новосельцева. Мужчина взял у нее в долг крупную сумму денег и не смог расплатиться, после чего женщина пригрозила ему проблемами, рассказав, что у ее отца есть связи.

Должник испугался и залез в дом к полковнику в отставке и зарезал его. Сейчас задержанный находится на допросе у следователей.

Напомним, что 26 октября тело Новосельцева обнаружили в бане его дачи в Новой Москве. Тело 69-летнего полковника внутренних дел обнаружила дочь, которая решила наведать отца после того, как он перестал отвечать на телефон. На теле и шее мужчины обнаружили множественные колото-резаные ранения.

Главное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).