В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.97
Войти в почту

Пьяный россиянин на спор пытался угнать авто в Москве

ЧП Столицаиещё 1
1 час назад

На северо-востоке Москвы силовики задержали пьяного мужчину по подозрению в угоне на спор автомобиля. Об этом в понедельник, 1 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Пьяный россиянин на спор пытался угнать авто в Москве
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

По данным источника, инцидент случился на улице Молодцова. Во время патрулирования сотрудники органов правопорядка заметили странное поведение водителя. Заметив их, мужчина остановил машину и выбежал из нее. Росгвардейцы догнали злоумышленника.

Им оказался 21-летний приезжий, который поспорил со своим знакомым, что сможет без труда завести чужой автомобиль без ключа. Что, собственно и проделал, а, увидев силовиков, испугался.

В машине нашли сорванный замок зажигания и напрямую соединенные провода. Сам молодой человек был в алкогольном опьянении. «Также оказалось, что у задержанного нет водительского удостоверения», — отметили в пресс-службе.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители