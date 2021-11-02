Пьяный россиянин на спор пытался угнать авто в Москве

На северо-востоке Москвы силовики задержали пьяного мужчину по подозрению в угоне на спор автомобиля. Об этом в понедельник, 1 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

По данным источника, инцидент случился на улице Молодцова. Во время патрулирования сотрудники органов правопорядка заметили странное поведение водителя. Заметив их, мужчина остановил машину и выбежал из нее. Росгвардейцы догнали злоумышленника.

Им оказался 21-летний приезжий, который поспорил со своим знакомым, что сможет без труда завести чужой автомобиль без ключа. Что, собственно и проделал, а, увидев силовиков, испугался.