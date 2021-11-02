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Горящий трамвай в Чертановской улице в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В район остановки «Кировоградские пруды» на улице Чертановской в Москве загорелся трамвай. Видео публикует telegram-канал «360tv».

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как полыхает крыша трехсекционного трамвая модели 71-931М «Витязь-М». Пострадавших нет, водитель быстро среагировал и высадил всех пассажиров.

Как сообщил Департамент транспорта Москвы, около 21:15 в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая. Движение трамваев №1 и №16 было временно остановлено.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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