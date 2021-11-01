Экс-судья найден мертвым на кладбище под Томском

Как сообщили в ведомстве, тело местного жителя 1962 года рождения обнаружили 31 октября 2021 года в лесном массиве в селе Молчаново. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, речь идет о бывшем федеральном судье Юрии Васильеве, который 30 октября оставил машину на автомойке на Промышленной улице, но за ней так и не вернулся. Родственники обратились в полицию. Обгоревшее тело экс-судьи нашли утром 31 октября.