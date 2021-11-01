В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.56
Войти в почту

Экс-судья найден мертвым на кладбище под Томском

Елена Прошина
44 минуты назад

Тело мужчины обнаружили в Молчановском районе Томской области, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Томской области.

Экс-судья найден мертвым на кладбище под Томском
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщили в ведомстве, тело местного жителя 1962 года рождения обнаружили 31 октября 2021 года в лесном массиве в селе Молчаново. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник, речь идет о бывшем федеральном судье Юрии Васильеве, который 30 октября оставил машину на автомойке на Промышленной улице, но за ней так и не вернулся. Родственники обратились в полицию. Обгоревшее тело экс-судьи нашли утром 31 октября.

Как пишет ТВ2, рядом с телом лежала судейская мантия. Васильев с 1996 по 2017 годы работал судьей в Молчановском районном суде.

Происшествия,Юрий Васильев,СКР,РЕН ТВ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители