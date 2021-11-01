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Мать Прохора Шаляпина обвинили во взяточничестве

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад

Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассматривает уголовное дело в отношении матери певца Прохора Шаляпина, которая работала в одной из волгоградских больниц, по делу о получении взяток от осужденных, которым она давала освобождение от исправительных работ.

Мать Прохора Шаляпина обвинили во взяточничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд в Волгограде в конце сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы одной из районных больниц Волгограда Колесниковой Елены Ивановны, которая еще весной после задержания сотрудниками правоохранительных органов согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако подсудимая отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу», – сообщил источник ТАСС.

Как пояснил источник в правоохранительных органах, женщина сначала заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, но потом отказалась от признательных показаний.

По словам источника, следующее заседание в районном суде запланировано на 12 ноября.

Ранее кунцевский суд Москвы арестовал на два месяца старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Московской области Светлану Фесинец по делу о получении взятки.

Происшествия,Прохор Шаляпин,Елена Колесникова,МВД,ИТАР-ТАСС,
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