Мать Прохора Шаляпина обвинили во взяточничестве

«Суд в Волгограде в конце сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудницы одной из районных больниц Волгограда Колесниковой Елены Ивановны, которая еще весной после задержания сотрудниками правоохранительных органов согласилась дать признательные показания и заключила с надзорным ведомством досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако подсудимая отказалась от первоначальный показаний и перестала являться на судебные заседания по своему делу», – сообщил источник ТАСС.