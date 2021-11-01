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Пассажиры защитили девушек от дебоширов в метро Москвы

Вероника Полынина
1 час назад

В московском метро произошел очередной конфликт, передает телеграм-канал 112.

Несколько нетрезвых молодых людей стали приставать к девушкам в вагоне поезда. На их защиту встали другие пассажиры. Они силой вывели дебоширов из вагона на станции «Выхино».

На записи, которую публикует 112, видно, как один из дебоширов объясняет вступившимся за девушек пассажирам, что его приятель «перебухал».

Никто из участников конфликта в правоохранительные органы не обращался.

В начале октября широкий резонанс вызвало избиение пассажира метро тремя приезжими из Дагестана. 26-летний Роман Ковалев вступился за девушку в вагоне на Арбатско-Покровской линии и в результате избиения был госпитализирован с переломами носа и костей лица.

Мигранты избили и ограбили москвича у станции метро

В СК рассказали, что, когда Ковалев упал на пол, двое злоумышленников продолжили бить его ногами по голове «с целью причинения смерти». Третий нападавший «кричал находившимся рядом пассажирам, что, если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение».

Нападавших задержали по горячим следам. Все трое ранее были судимы за кражи и побои. При задержании один из злоумышленников угрожал полицейским канцелярским ножом, а другой распылил в их сторону перцовый баллончик.

Происшествия,Видео,Роман Ковалев,МВД,
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