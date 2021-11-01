Неизвестные запустили фейерверк по машинам и попали на видео

Неизвестные запустили фейерверк в районе Саларьево на юго-западе Москвы , однако он полетел не в небо, а в припаркованные поблизости автомобили. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах, снятых из окон жилого дома, видно, как люди веселятся и запускают салют. Однако огни начинают вспыхивать не в воздухе, а на асфальте рядом со стоящими на парковке машинами. Также видно, как у нескольких автомобилей срабатывает сигнализация. На данный момент неизвестно, был ли причинен какой-либо ущерб транспортным средствам.