Протесты против результатов муниципальных выборов в Тбилиси показали на видео

На кадрах Ruptly видно, что на проспекте Руставели перед зданием парламента собрались сотни людей, которые размахивают флагами Грузии и скандируют лозунги. Перед протестующими выступили лидеры оппозиции, в том числе, Ника Мелия, проигравший выборы в мэры Тбилиси.