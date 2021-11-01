Протесты против результатов муниципальных выборов в Тбилиси показали на видео

В воскресенье в Тбилиси состоялась массовая акция протеста недовольных результатами второго тура муниципальных выборов.
На кадрах Ruptly видно, что на проспекте Руставели перед зданием парламента собрались сотни людей, которые размахивают флагами Грузии и скандируют лозунги. Перед протестующими выступили лидеры оппозиции, в том числе, Ника Мелия, проигравший выборы в мэры Тбилиси.
Депутат грузинского парламента и представитель оппозиции заявил, что для противостояния правящей партии несогласным необходимо объединиться и создать комитеты.