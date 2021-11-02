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Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод

Газета.Ruиещё 19
1 час назад

Советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов, передает РИА «Новости».

Сафронову в окончательном обвинении вменили новый эпизод
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

«Помимо эпизода с передачей информации представителю чешской разведки, появился еще один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии», — рассказал Павлов.

По его словам, в ФСБ считают, что переданная Сафроновым информация могла быть использованы для анализа действий российских военных в Сирии. Обвинение утверждает, что за эти данные советник главы Роскосмоса получил $248.

В настоящее время Воронин также находится под стражей. Ранее защита не владела сведениями о том, что дела Воронина и Сафронова связаны.

Иван Сафронов был задержан в июле прошлого года. Против него возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет колонии. Следователи утверждают, что он работал на Управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Накануне стало известно, что следствие по делу Ивана Сафронова завершено. Адвокаты обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса начали знакомиться с материалами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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