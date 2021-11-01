Россиянка заявила о пропаже подравшегося с полицией Чехии сына

Россиянка Лина Рыхтикова заявила, что ее сын Александр пропал в Праге и не выходит на связь с 28 октября. Как рассказала женщина на своей странице в Facebook, молодой человек исчез после драки с местными правоохранительными службами.

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По словам Рыхтиковой, в июле 2021 года Александр в тяжелой форме перенес коронавирус, а после чего он попал под «выяснение отношений» между Россией и Чехией. Сам молодой человек отмечал, что ранее у него никогда не было проблем с полицией.

«Сейчас в Чехии к русским отношение дискриминационное. Там полицейские могут запросто подойти в кафе и начать тебя провоцировать, а спровоцировав — избить. Что-то подобное произошло и с моим сыном», — заявила женщина.