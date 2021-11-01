На стройплощадке в Москве прогремели взрывы

Пожар начался в строящемся жилищном-комплексе «Квартал на набережной» в районе культурного центра «ЗИЛ» на юге Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, по словам очевидцев, перед возгоранием было слышно два взрыва.
Сейчас на место пожара едут сотрудники экстренных служб и медики.
Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, есть пострадавшие. Сейчас со строительной площадки поднимается густой черный дым.
Напомним, что ранним утром 1 ноября сильный пожар возник в многоквартирном жилом доме на юго-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже 12-этажного дома по адресу: улица Артюхиной, 1. Также горели балконы квартир на шестом и седьмом этажах.
В результате спасатели эвакуировали с шестого и выше лежащих этажей 10 человек. Пострадала хозяйка горящей квартиры. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров — горели мебель и личные вещи. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.