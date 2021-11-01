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Сбежавший из психбольницы член банды Басаева попал на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева Магомед Алханов попал в объектив камеры в одном из магазинов города Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

Алханов был ранее судим за бандитизм. Следствие установило причастность беглеца к нападению на псковских десантников в составе группировки боевиков. Он был задержан в Ставрополье минувшим летом. 26 октября 2021 года Алханов сбежал из психиатрической больницы, куда его доставили для проведения психиатрической экспертизы.

Полиция ведет розыск преступника.

Происшествия,Криминал,Видео,RT на русском,
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