Мужчина прошелся по проводам между домами и попал на видео

В подмосковном Подольске мужчина прошелся по натянутым между домами проводами. Инцидент с канатоходцем сняли на камеру, запись публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Как отмечается, при выполнении опасного трюка экстремал использовал страховку, однако избежать осуждения ему не удалось.

«На завод, там перевоспитают», «А о родителях своих полоумный подумал?!» – передает комментарии недовольных поступком мужчины пользователей соцсети канал.