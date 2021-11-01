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Мужчина прошелся по проводам между домами и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В подмосковном Подольске мужчина прошелся по натянутым между домами проводами. Инцидент с канатоходцем сняли на камеру, запись публикует Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Как отмечается, при выполнении опасного трюка экстремал использовал страховку, однако избежать осуждения ему не удалось.

«На завод, там перевоспитают», «А о родителях своих полоумный подумал?!» – передает комментарии недовольных поступком мужчины пользователей соцсети канал.

Ранее сообщалось, что в небе над Кузбассом местные жители заметили НЛО. Объект в виде шара со спиралью зафиксировали рано утром 28 октября в нескольких населенных пунктах в Кемеровской области.

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