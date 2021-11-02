Обнародованы последние слова застреленного Болдуином оператора

Съемки боевика Rust обернулись трагедией, в результате которой скончалась оператор Галина Хатчинс. Исполнитель главной роли Алек Болдуин сделал выстрел их реквизитного оружия, в котором оказалась боевая пуля — она убила женщину и ранила режисера Джоэла Соусу. Газета Los Angeles Times обнародовала последние слова Хатчинс.

Стоит отметить, что слова Хатчинс были адресованы раненному режиссеру сразу после выстрела. Несчастный случай произошел 21 октября на съемочной площадке. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств трагедии. Алек Болдуин заверил в официальном сообщении, что готов сотрудничать с шерифом и органами правопорядка. Кроме того, актер посетил церемонию похорон Галины Хатчинс, где встретился с ее мужем и ребенком.