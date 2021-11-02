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Los Angeles Times обнародовала последние слова застреленного Алеком Болдуином оператора

Слово и Делоиещё 1
17 минут назад

Американские журналисты газеты L.A. Times выяснили реакцию оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках вестерна «Ржавчина» в результате выстрела

Обнародованы последние слова застреленного Болдуином оператора
Фото: ReutersReuters

Съемки боевика Rust обернулись трагедией, в результате которой скончалась оператор Галина Хатчинс. Исполнитель главной роли Алек Болдуин сделал выстрел их реквизитного оружия, в котором оказалась боевая пуля — она убила женщину и ранила режисера Джоэла Соусу. Газета Los Angeles Times обнародовала последние слова Хатчинс.

«Это нехорошо. Это совсем не хорошо», — произнесла Хатчинс.

Болдуин дал первое интервью после убийства оператора

Стоит отметить, что слова Хатчинс были адресованы раненному режиссеру сразу после выстрела. Несчастный случай произошел 21 октября на съемочной площадке. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств трагедии. Алек Болдуин заверил в официальном сообщении, что готов сотрудничать с шерифом и органами правопорядка. Кроме того, актер посетил церемонию похорон Галины Хатчинс, где встретился с ее мужем и ребенком.

Происшествия,Алек Болдуин,
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