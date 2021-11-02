Обнародованы последние слова застреленного Болдуином оператора

Американские журналисты газеты L.A. Times выяснили реакцию оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках вестерна «Ржавчина» в результате выстрела
Съемки боевика Rust обернулись трагедией, в результате которой скончалась оператор Галина Хатчинс. Исполнитель главной роли Алек Болдуин сделал выстрел их реквизитного оружия, в котором оказалась боевая пуля — она убила женщину и ранила режисера Джоэла Соусу. Газета Los Angeles Times обнародовала последние слова Хатчинс.
«Это нехорошо. Это совсем не хорошо», — произнесла Хатчинс.
Стоит отметить, что слова Хатчинс были адресованы раненному режиссеру сразу после выстрела. Несчастный случай произошел 21 октября на съемочной площадке. Полиция Лос-Анджелеса начала расследование обстоятельств трагедии. Алек Болдуин заверил в официальном сообщении, что готов сотрудничать с шерифом и органами правопорядка. Кроме того, актер посетил церемонию похорон Галины Хатчинс, где встретился с ее мужем и ребенком.