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В колонии под Калугой пресекли деятельность экстремистской ячейки. Видео

Александр Кузьмин
38 минут назад

В колонии ИК-3 в Калужской области возбудили уголовное дело в связи с созданием запрещенной организации. Как сообщает Следственный комитет России, опубликовавший

видео из пенитенциарного учреждения, несколько осужденных подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 210.1 и 282.2 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации).

По данным следствия, один из заключенных создал в исправительной колонии ячейку запрещенной в России экстремисткой организации, которая занималась пропагандой правил и традиций криминальной среды, а также препятствовала выполнению требований администрации ИК. Занимая высшее положение в преступной иерархии, подозреваемый вовлек в организацию других осужденных. Преступная ячейка организовала доставку запрещенных предметов на территорию учреждения и осуществляла сбор денежных средств среди отбывающих наказание под угрозой применения физического насилия, уточняет СК России.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСИН,СКР,
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