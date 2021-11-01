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Неизвестный изнасиловал восьмиклассницу в Москве

Елена Прошина
50 минут назад

Неизвестный мужчина изнасиловал учащуюся восьмого класса одной из столичных школ на проспекте Мира в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, сейчас личность злоумышленника устанавливается.

Неизвестный изнасиловал восьмиклассницу в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно сообщению источника, девушку сначала ударили по голове, после чего затащили в машину и изнасиловали. По информации канала, подростка госпитализировали с травмами и алкогольным опьянением.

Полицейские начали проверку, личность мужчины устанавливается.

Напомним, что в середине сентября двое мужчиной познакомились с московской восьмиклассницей в социальной сети, предложили ей наркотики, а затем изнасиловали. По словам 14-летней девочки, один из злоумышленников написал ей в соцсетях, предложил «бартер» — наркотики в обмен на секс.

Школьница решила согласиться на встречу и прогулять уроки. В назначенный день мужчины вызвали девочке такси. На месте встречи они вместе отправились в «Пятерочку», а затем в лес – там все трое выпили спиртное, после чего употребили наркотики и подростка изнасиловали.

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