Москвича завалило кучей вещей в квартире: видео

Мужчину завалило кучей вещей в квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры его спасения.
Москвич не смог самостоятельно выбраться из собственной квартиры и стал кричать. Чтобы помочь ему, соседи вызвали МЧС. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и извлекли из-под вещевых завалов мужчину. Он не пострадал, уточняет канал.
Ранее сообщалось, что курьер спас собаку, которая повисла на поводке в движущемся лифте жилого дома. Он освободил сбежавшего домашнего питомца от ошейника.