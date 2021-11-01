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Москвича завалило кучей вещей в квартире: видео

Александр Кузьмин
53 минуты назад

Мужчину завалило кучей вещей в квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры его спасения.

Москвич не смог самостоятельно выбраться из собственной квартиры и стал кричать. Чтобы помочь ему, соседи вызвали МЧС. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и извлекли из-под вещевых завалов мужчину. Он не пострадал, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что курьер спас собаку, которая повисла на поводке в движущемся лифте жилого дома. Он освободил сбежавшего домашнего питомца от ошейника.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,МЧС,
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