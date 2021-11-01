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Пациентка московской клиники обвинила врача в домогательствах под наркозом

Lenta.ru
56 минут назад

Пациентка московской клиники обвинила врача в сексуальных домогательствах — медик воспользовался бессознательным состоянием женщины, которая была под наркозом. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Пациентка обвинила врача в домогательствах под наркозом
Фото:  ТАСС/Валерий Шарифулин ТАСС/Валерий Шарифулин

По данным телеканала, 24-летняя уроженка Казахстана проходила в частной столичной клинике процедуру колоноскопии. Процедура проводилась под наркозом.

Сразу после пробуждения от наркоза женщина заметила, что медик домогался ее, пока она была в бессознательном состоянии.

Пациентка обратилась в полицию, правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестный ударил школьницу по голове, затащил ее в свою машину и изнасиловал. Сейчас его ищет полиция.

Происшествия,МВД,РЕН ТВ,
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