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В доме Ленобласти произошел взрыв

Елена Прошина
31 минуту назад

В жилом доме в деревне Фаллиево в Кингснеппском районе под Санкт-Петербургом произошел взрыв. Как сообщает «Mash на Мойке», в результате инцидента погиб один человек.

В доме Ленобласти произошел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрывная волна выбила оконные рамы в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Жильцов эвакуировали, а начавшийся пожар к 5:30 по мск потушили. После чего в помещении спасатели обнаружили тело мужчины. Причину взрыва сейчас устанавливают — предварительно, инцидент не связан с бытовым газом. Известно, что погибшему было 69 лет.

Напомним, что ночью 1 ноября в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар площадью 13 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. Всего для тушения пожара привлекли три пожарных расчета.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, погорельцами оказались многодетная семья – муж, жена и четверо детей. Причиной пожара стало возгорание электропроводки и удлинителя. В инциденте никто не пострадал, однако людям приходилось выбегать на улицу в одном нижнем белье.

Происшествия,Фонтанка.Ру,
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