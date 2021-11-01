В доме Ленобласти произошел взрыв

В жилом доме в деревне Фаллиево в Кингснеппском районе под Санкт-Петербургом произошел взрыв. Как сообщает «Mash на Мойке», в результате инцидента погиб один человек.

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Взрывная волна выбила оконные рамы в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Жильцов эвакуировали, а начавшийся пожар к 5:30 по мск потушили. После чего в помещении спасатели обнаружили тело мужчины. Причину взрыва сейчас устанавливают — предварительно, инцидент не связан с бытовым газом. Известно, что погибшему было 69 лет.

Напомним, что ночью 1 ноября в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар площадью 13 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. Всего для тушения пожара привлекли три пожарных расчета.