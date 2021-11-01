Поджог американцем магазина из-за ссоры с продавцами попал на видео

В США покупатель поджег «коктейлем Молотова» магазин после ссоры с его работниками. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram -канала SHOT.

38-летний Джоэл Мангал бросил бутылку с зажигательной смесью в помещение торговой точки, расположенной в Бруклине (округ Нью-Йорка), в восемь утра. На записи видно, как огонь моментально охватил полки с продуктами. Персонал магазина успел выскочить из подсобки, один из продавцов пострадал. Мужчина получил несерьезные травмы. Второй «коктейль» Мангалу забросить не удалось, его выбил из рук у поджигателя прохожий.