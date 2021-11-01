В Бурятии пенсионерки без QR-кодов «взяли штурмом» торговый центр, сцепившись с охранником. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, опубликовавший видео инцидента.

Работник торгового заведения отказался пускать местных

жительниц, не предъявивших ему требующиеся для посещения цифровые коды. Однако покупательницы действовали решительно и прорвались в помещение магазина.

«Куаркод — это не наше слово», – заявили охраннику женщины.