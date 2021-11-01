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Пенсионерки без QR-кодов «взяли штурмом» ТЦ в Бурятии. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Бурятии пенсионерки без QR-кодов «взяли штурмом» торговый центр, сцепившись с охранником. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, опубликовавший видео инцидента.

Работник торгового заведения отказался пускать местных

жительниц, не предъявивших ему требующиеся для посещения цифровые коды. Однако покупательницы действовали решительно и прорвались в помещение магазина.

«Куаркод — это не наше слово», – заявили охраннику женщины.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября для посещения заведений общепита и торговых центров жителям Бурятии необходим QR-код. Его могут получить граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

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