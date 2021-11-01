Полицейские задержали диван на колесах в Сочи

Катающиеся диван на колесах задержали полицейские в городе Сочи.Видео публикует telegram-канал «Mash».

На опубликованных кадрах можно разглядеть скромный интерьер и экстерьер необычного транспортного средства. Диван прикреплен к платформе на колесах. Перед местами для сидения закреплен стол. Позднее передвижной комплекс отдыха задержали сотрудники ГИБДД.

По информации «Mash», задержание произошло из-за отсутствия на диване ремней безопасности (если рассматривать нечто в качестве авто), или шлемов (если как мотоцикл).