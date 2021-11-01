Избиение епископом женщины за громкий лай собаки попало на видео

Епископ Православной церкви Украины Андриан (Руслан Кулик) избил женщину у подъезда дома в Киеве. Причиной конфликта стала собака соседки, которая мешала лаем священнослужителю и его семье. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно дерзкое обращение епископа с женщиной. Он несколько раз толкает ее, сжимает шею, после чего бьет кулаком в живот.

Как сообщает издание «Obozrevatel», соседка Кулика пожаловалась, что из-за страха и неожиданности не смогла отреагировать и ответить обидчику. После того, как потерпевшая попыталась извлечь видео с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано избиение, Кулик снова стал оскорблять не только женщину, но и ее супруга.