Избиение епископом женщины за громкий лай собаки попало на видео

Епископ Православной церкви Украины Андриан (Руслан Кулик) избил женщину у подъезда дома в Киеве. Причиной конфликта стала собака соседки, которая мешала лаем священнослужителю и его семье. Видео появилось в telegram-канале «Лента дна».
На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видно дерзкое обращение епископа с женщиной. Он несколько раз толкает ее, сжимает шею, после чего бьет кулаком в живот.
Как сообщает издание «Obozrevatel», соседка Кулика пожаловалась, что из-за страха и неожиданности не смогла отреагировать и ответить обидчику. После того, как потерпевшая попыталась извлечь видео с камер видеонаблюдения, на которых было зафиксировано избиение, Кулик снова стал оскорблять не только женщину, но и ее супруга.
Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Статья предусматривает штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.