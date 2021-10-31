Оголившуюся у Исакиевского собора блогершу отпустили из суда

Инстаблогершу Ирину Волкову, которая сделала откровенные фото на фоне Исакиевского собора в Санкт-Петербурге, отпустили из зала суда без домашнего ареста и других ограничений, передает Telegram-канал Mash.
На суде блогерша извинилась, заявив, что заигралась в инстаблогера. Она пообещала удалить данный контент и больше подобное не публиковать.
Следствие запрашивало для Волковой запрет на определенные действия, но судья сочла их доводы неубедительными. В итоге из зала суда 31 октября ее отпустили. Однако по статье она пока проходит.
31-летнюю Волкову задержали накануне по статье об оскорблении чувств верующих из-за ее фотографий с обнаженными ягодицами на фоне собора. Женщине грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до года.