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Оголившуюся у Исакиевского собора блогершу отпустили из зала суда

Ювелина Бернст
27 минут назад

Инстаблогершу Ирину Волкову, которая сделала откровенные фото на фоне Исакиевского собора в Санкт-Петербурге, отпустили из зала суда без домашнего ареста и других ограничений, передает Telegram-канал Mash.

Оголившуюся у Исакиевского собора блогершу отпустили из суда
Фото: TelegramTelegram

На суде блогерша извинилась, заявив, что заигралась в инстаблогера. Она пообещала удалить данный контент и больше подобное не публиковать.

Следствие запрашивало для Волковой запрет на определенные действия, но судья сочла их доводы неубедительными. В итоге из зала суда 31 октября ее отпустили. Однако по статье она пока проходит.

Фото в трусах у Исаакия довело до уголовного дела

31-летнюю Волкову задержали накануне по статье об оскорблении чувств верующих из-за ее фотографий с обнаженными ягодицами на фоне собора. Женщине грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до года.

Происшествия,Ирина Волкова,
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