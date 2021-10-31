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Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Турции

Майк Габриелян
1 час назад

Появилось видео с места ДТП в Турции с участием автобуса, в котором находились туристы из России. По предварительным данным, автобус вылетел на встречку и перевернулся.

На кадрах, опубликованных местным ТВ, искореженный автобус стоит поперек дороги. Видно, что окна разбиты, колеса спущены, одна сторона сильно помята. Вокруг находятся спасатели, полицейские и медики.

Авария произошла в воскресенье в населенном пункте Серик. Автобус перевозил 12 туристов в аэропорт. Водитель не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и перевернулась.

Девять человек получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ.

«Состояние троих россиян, включая двух несовершеннолетних детей, оценивается как средней тяжести», - заявили в консульстве.

Дипломаты выехали на место происшествия и в больницы для помощи соотечественникам.

Водителя автобуса задержали полицейские, они начали расследование ДТП. По предварительным данным, водитель уснул во время движения и потерял управление.

Происшествия,Видео,РИА Новости,
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