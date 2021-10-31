Полицейские приняли изнасилованную россиянку за проститутку

В парке Екатеринбурга неизвестный с ножом напал на девушку и изнасиловал. После этого он отвез ее в гостиницу, где насильственные действия продолжились. Однако полицейские, к которым обратилась жительница города, якобы приняли ее за проститутку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел 23 октября. По словам россиянки, неизвестный подошел к ней сзади и начал угрожать ножом. Затем он потащил ее в парк, где изнасиловал.

После этого мужчина отвез пострадавшую в гостиницу. Там насильственные действия продолжились, однако девушке удалось сбежать после того, как он уснул. Во время побега она рассказала коменданту о том, что ее привезли в гостиницу насильно.

«В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление все-таки приняли», — написала девушка.

По ее словам, в полиции заявили, что если не получится доказать факт изнасилования, то дело будет заводиться на девушку.