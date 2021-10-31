В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Полицейские приняли изнасилованную россиянку за проститутку

Lenta.ru
31 минуту назад

В парке Екатеринбурга неизвестный с ножом напал на девушку и изнасиловал. После этого он отвез ее в гостиницу, где насильственные действия продолжились. Однако полицейские, к которым обратилась жительница города, якобы приняли ее за проститутку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Полицейские приняли изнасилованную россиянку за проститутку
Фото:  Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел 23 октября. По словам россиянки, неизвестный подошел к ней сзади и начал угрожать ножом. Затем он потащил ее в парк, где изнасиловал.

После этого мужчина отвез пострадавшую в гостиницу. Там насильственные действия продолжились, однако девушке удалось сбежать после того, как он уснул. Во время побега она рассказала коменданту о том, что ее привезли в гостиницу насильно.

«В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление все-таки приняли», — написала девушка.

По ее словам, в полиции заявили, что если не получится доказать факт изнасилования, то дело будет заводиться на девушку.

В середине октября на Кубани шестеро учеников шестого и седьмого классов, которые учатся в разных школах станицы Варениковской Крымского района, изнасиловали второклассника с задержкой в развитии.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители