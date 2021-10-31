Использованные шприцы заметили в реке в Дагестане

«На видео видны в большом количестве использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций в реке Аварское Койсу. Напоминаем, что все это относится к особо опасным отходам класса Б. А это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно или вероятно заражённые условно-патогенными и патогенными микроорганизмами», – рассказал он РИА «Новости».