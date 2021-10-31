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В Дагестане в реке обнаружили использованные шприцы

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

В реке Аварское Койсу экологи обнаружили большое количество использованных шприцев, сообщил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Использованные шприцы заметили в реке в Дагестане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«На видео видны в большом количестве использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций в реке Аварское Койсу. Напоминаем, что все это относится к особо опасным отходам класса Б. А это эпидемиологически опасные отходы, то есть явно или вероятно заражённые условно-патогенными и патогенными микроорганизмами», – рассказал он РИА «Новости».

В пресс-службе минприроды Дагестана сообщили, что очистка реки будет проведена после понижения уровня воды.

В свою очередь в Гергебильской ЦРБ заявили, что главврач проверил лично, из подведомственных медорганизаций такого сброса не было.

Ранее прокуратура Дагестана начала проверку информации, размещенной в Сети, о массовой гибели птиц на Аграханском заливе и в пригороде Махачкалы.

Происшествия,РИА Новости,
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