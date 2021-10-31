Глава Тувы рассказал о семье убитых сестер

Глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал на своей странице во Вконтакте, что семья убитых в Кызыле сестер переехала в этот город в начале учебного года.

По его данным, ранее они проживали в Тоджинском районе республики. В этом году сестры перевелись в столичную школу и переехали.

В семье осталась еще одна девятилетняя девочка.

Ховалыг выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит о необходимости усиления работы социального блока республики.

Ранее соседка рассказала, что в семье было три дочери: 14 лет и две близняшки 9 лет. Мать девочек не пила. Она постоянно работала по ночам, в это время за младшими детьми присматривала старшая сестра.

Двух сестер 9 и 14 лет со множественными травмами обнаружили во дворе жилого многоэтажного дома около 5 часов утра. Младшая скончалась на месте, старшая - в больнице.