В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Глава Тувы рассказал о семье убитых сестер

Ювелина Бернст
8 минут назад

Глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал на своей странице во Вконтакте, что семья убитых в Кызыле сестер переехала в этот город в начале учебного года.

По его данным, ранее они проживали в Тоджинском районе республики. В этом году сестры перевелись в столичную школу и переехали.

В семье осталась еще одна девятилетняя девочка.

Ховалыг выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит о необходимости усиления работы социального блока республики.

Подозреваемый в убийстве девочек в Туве объяснил свой поступок

Ранее соседка рассказала, что в семье было три дочери: 14 лет и две близняшки 9 лет. Мать девочек не пила. Она постоянно работала по ночам, в это время за младшими детьми присматривала старшая сестра.

Двух сестер 9 и 14 лет со множественными травмами обнаружили во дворе жилого многоэтажного дома около 5 часов утра. Младшая скончалась на месте, старшая - в больнице.

В убийстве подозревают 23-летнего мужчину, который проживал вместе с семьей, снимая комнату в их квартире. У него якобы возник конфликт с детьми, которые в это время не спали. В итоге он сбросил обеих девочек с балкона восьмого этажа.

Происшествия,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители