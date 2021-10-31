«Думали, это алкаши»: Очевидцы рассказали об убийстве девочек в Туве

Соседи рассказали «Комсомольской правде» об убийстве сестер 9 и 14 лет в Туве.

Фото: СУ СК по Республике Тыва СУ СК по Республике Тыва

Одна из соседок поделилась, что проснулась ранним утром от хлопнувшей двери балкона, криков и «сильного грохота». Через несколько минут все повторилось. Тогда женщина позвонила в полицию.

По ее словам, многие соседи слышали крики и что кого-то бьют на протяжении нескольких часов точно. Вызывали полицию.

«Но внимание особо не обратили, думали, это алкаши в очередной раз водку не поделили. А потом оказалось, что девочек били», - рассказала свидетельница.

Он добавила, что мать девочек не пила, постоянно работала по ночам. В семье было три дочери. За младшими – близняшками - по ночам присматривала старшая сестра.

Насчет подозреваемого жильцы дома говорят, что он практически не выходил из дома. Его видели не так часто.

Сестер со множественными травмами обнаружили во дворе жилого многоэтажного дома около 5 часов утра. Младшая скончалась на месте, старшая - в больнице. Мать девочек в это время была на работе.