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В Казани толпа мужчин избила водителя машины из-за громкой музыки. Видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

В Казани толпа мужчин избила водителя машины прямо на дороге из-за того, что тот громко слушал музыку в машине. Об этом сообщает Telegram-канал «Татарстан-24».

По данным канала, к водителю подошла местная жительница с просьбой сделать музыку потише, однако мужчина не обратил на нее внимания. Затем сын женщины со своим приятелем устроили потасовку с водителем.

Нападавшие бросили в лицо мужчине стеклянную бутылку, он упал на асфальт, после чего его продолжили бить ногами. Врачи не стали госпитализировать пострадавшего, но сняли следы побоев и отправили домой.

Происшествия,Видео,
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