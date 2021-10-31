Вечерняя перестрелка в Петербурге попала на видео

Жители поселка Шушары сообщают о стрельбе на улице. По словам подписчиков группы «ДТП и ЧП, Петербург» соцсети «ВКонтакте», стрельба сопровождалась погоней и произошла в вечернее время. Об этом сообщает "Петербургский дневник" .

Стрельба произошла у одного из домов по Школьной улице. Причина стрельбы неизвестна, есть несколько версий, которые выдвигают сами жители дома. По одной из них, стреляли сотрудники правоохранительных органов в злоумышленника, пытавшегося скрыться от них. По версии других, «это были пьяные разборки».