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Вечерняя перестрелка в Петербурге попала на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Жители поселка Шушары сообщают о стрельбе на улице. По словам подписчиков группы «ДТП и ЧП, Петербург» соцсети «ВКонтакте», стрельба сопровождалась погоней и произошла в вечернее время. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Стрельба произошла у одного из домов по Школьной улице. Причина стрельбы неизвестна, есть несколько версий, которые выдвигают сами жители дома. По одной из них, стреляли сотрудники правоохранительных органов в злоумышленника, пытавшегося скрыться от них. По версии других, «это были пьяные разборки».

Информация о стрельбе уточняется. Также выясняется, есть ли пострадавшие.

Происшествия,Видео,МВД,
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