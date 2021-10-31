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СК заинтересовалось тиктокерами, снимавшими видео с больной бабушкой

Майк Габриелян
1 час назад

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку деятельности тиктокеров, которые издевались над собственной бабушкой, страдающей от деменции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК заинтересовалось тиктокерами, снимавшими видео с больной бабушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе ежедневных прямых эфиров в сети Интернет двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией. При съемках стримов они унижают пожилого человека, смеются над её состоянием. За демонстрацию подобных действий получают они пожертвования от интернет-аудитории», - говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю челябинского управления представить доклад о ходе процессуальной проверки. Тиктокерам грозит статья 117 УК РФ – «Истязание».

Ранее СМИ сообщали, что в TikTok появились видео о пенсионерке с деменцией. В социальную сеть их выкладывали парень и девушка, которые жаловались на жизнь с пенсионеркой. Они обвиняли ее в том, что она часто ломает вещи и технику, в частности, чуть не сожгла микроволновку.

Телеканал РЕН выяснил, что тиктокеры - внучка тяжелобольной женщины и ее муж. Они снимают ролики с наложенными звуками, которые, по их мнению, должны вызывать смех у подписчиков. В последнее время тиктокеры перешли на онлайн-трансляции, собирая «донаты» - денежные поощрения.

Онлайн-эфиры с бабушкой длились по несколько часов. Зрителям показывали, как пенсионерка с трудом делает простые действия под язвительные комментарии внучки и зятя. Также они делали «сигны с бабушкой» - за плату писали никнеймы подписчиков на бумаге и фотографируют с ними пенсионерку.

Происшествия,СКР,
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