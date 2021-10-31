СК заинтересовалось тиктокерами, снимавшими видео с больной бабушкой

Следственное управление СК РФ по Челябинской области начало проверку деятельности тиктокеров, которые издевались над собственной бабушкой, страдающей от деменции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«В ходе ежедневных прямых эфиров в сети Интернет двое местных жителей показывают пожилую женщину, страдающую деменцией. При съемках стримов они унижают пожилого человека, смеются над её состоянием. За демонстрацию подобных действий получают они пожертвования от интернет-аудитории», - говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил руководителю челябинского управления представить доклад о ходе процессуальной проверки. Тиктокерам грозит статья 117 УК РФ – «Истязание».

Ранее СМИ сообщали, что в TikTok появились видео о пенсионерке с деменцией. В социальную сеть их выкладывали парень и девушка, которые жаловались на жизнь с пенсионеркой. Они обвиняли ее в том, что она часто ломает вещи и технику, в частности, чуть не сожгла микроволновку.

Телеканал РЕН выяснил, что тиктокеры - внучка тяжелобольной женщины и ее муж. Они снимают ролики с наложенными звуками, которые, по их мнению, должны вызывать смех у подписчиков. В последнее время тиктокеры перешли на онлайн-трансляции, собирая «донаты» - денежные поощрения.