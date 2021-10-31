В Туве жестоко убили двух девочек

Следственный комитет по республике Тыва сообщил об убийстве двух девочек в городе Кызыле. Информация о произошедшем размещена на сайте ведомства.
«Сегодня около 5 часов в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у дома № 37/3 по ул. Лопсанчапа двух девочек, 9 и 14 лет, с множественными травмами», - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что 9-летняя пострадавшая скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту «убийства двух лиц».
СК уже отчитался о задержании подозреваемого в двойном убийстве. Известно, что это 23-летний уроженец Тес-Хемского района Тывы, который уже привлекался к уголовной ответственности.
Правоохранители сообщают о проведении следственных действий с его участием.