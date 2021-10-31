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Названа вероятная причина массового отравления россиян в Египте

Майк Габриелян
25 минут назад

Причиной отравления 40 российских туристов в Хургаде могла стать водопроводная вода. Об этом порталу «Бизнес Online» рассказала туристка Елена Сергеева.

Женщина предположила, что постояльцы отравились водопроводной водой, которой они умывались и полоскали рот в отеле AMC Royal Hotel.

«В отеле полнейшая антисанитария», — сказала Сергеева.

По ее словам, сейчас местная больница переполнена постояльцами гостиницы. Среди заболевших дети от двух лет и старше. Всем делают уколы, ставят капельницы. У некоторых пациентов температура под 40.

«У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея», - рассказала туристка о симптомах.

Полиция, судья и мэр города провели опросы родителей и пострадавших взрослых.

По словам Сергеевой, египетские власти намерены возбудить уголовное дело против отеля в связи с антисанитарными условиями.

«Больница переполнена постояльцами». Все об отравлении россиян в Египте

Накануне стало известно о массовом отравлении российских туристов в Хургаде.В больницу попали около 30 человек. Позднее число пострадавших увеличилось до 40. Египетские власти закрыли гостиницу, туристов отвезли в другие отели.

Происшествия,Видео,Елена Сергеева,
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