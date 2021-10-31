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Болдуин раскрыл детали отношений с застреленном им оператором

Ura.Ru
1 час назад

Американский актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагедию, случившуюся на съемках фильма «Ржавчина», где случайно застрелил члена съемочной группы Галину Хатчинс. Актер вышел из машины и поговорил с преследующими его папарацци.

Болдуин рассказал об отношениях с застреленной им оператором
Фото: ReutersReuters

«Она была моим другом. В день, когда я прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин с режиссером Джоэлем. Мы были очень хорошо отлаженной командой, снимавшей фильм вместе», — сказал Болдуин на видео, опубликованном CNN.

Актер отметил, что несчастные случаи нередко происходят на площадке, однако этот — «один из триллиона». Болдуин добавил, что встречался с мужем и сыном погибшей, однако не знает, как оценивать встречу.

«Этот парень переполнен горем», — добавил Болдуин и подчеркнул, что находится в постоянном контакте с семьей погибшей.

Также актер ждет всех новых этапов расследования.

Трагедия с участием Болдуина произошла 21 октября. Актер использовал для съемок оружие, в котором оказался боевой патрон. В результате он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, которая родилась в СССР и была гражданкой Украины. Позднее на инцидент отреагировали многие мировые знаменитости, а в Белом доме назвали случай трагедией, выразив соболезнования близким погибшей.

Происшествия,Алек Болдуин,CNN,
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