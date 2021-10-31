Болдуин рассказал об отношениях с застреленной им оператором

«Она была моим другом. В день, когда я прибыл в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин с режиссером Джоэлем. Мы были очень хорошо отлаженной командой, снимавшей фильм вместе», — сказал Болдуин на видео, опубликованном CNN.