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Собчак оценила дело об обнаженном фото на фоне собора

Елена Прошина
17 минут назад

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала «опасным Средневековьем» ситуацию вокруг уголовного дело об оскорблении чувств верующих, фигуранткой которого стала жительница Санкт-Петербурга, опубликовавшая фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.

Собчак оценила дело об обнаженном фото на фоне собора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Какое-то уже опасное Средневековье — когда сажали на двушечку Pussy Riot, в обществе была острая дискуссия, «нужно ли сажать за танцы на амвоне». И десяти лет не прошло, а как сместился компас, как видоизменился вопрос. Теперь это «нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия». Просто небесное ГКЧП, — отметила знаменитость.

По словам Собчак, Исаакиевский собор не является собственностью Русской Православной Церкви, а представляет собой «музей-памятник».

Напомним, тридцатилетнюю жительницу Петербурга подозревают в оскорблении чувств верующих. Женщина сделала снимок в верхней одежде и нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. В отношении нее заведено уголовное дело.

Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично пошла на такой шаг. Затем она отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до одного года.

Происшествия,Общество,Шоу-бизнес,Ксения Собчак,РПЦ,
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