Собчак оценила дело об обнаженном фото на фоне собора

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала «опасным Средневековьем» ситуацию вокруг уголовного дело об оскорблении чувств верующих, фигуранткой которого стала жительница Санкт-Петербурга, опубликовавшая фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора.
«Какое-то уже опасное Средневековье — когда сажали на двушечку Pussy Riot, в обществе была острая дискуссия, «нужно ли сажать за танцы на амвоне». И десяти лет не прошло, а как сместился компас, как видоизменился вопрос. Теперь это «нужно ли сажать за фото в трусах около Исаакия». Просто небесное ГКЧП, — отметила знаменитость.
По словам Собчак, Исаакиевский собор не является собственностью Русской Православной Церкви, а представляет собой «музей-памятник».
Напомним, тридцатилетнюю жительницу Петербурга подозревают в оскорблении чувств верующих. Женщина сделала снимок в верхней одежде и нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. В отношении нее заведено уголовное дело.
Подозреваемая, по данным следователей, умышленно и публично пошла на такой шаг. Затем она отправила изображения через один из мессенджеров для распространения в интернете. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до одного года.